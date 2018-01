Pause Café : l’émission des étudiants de Paris 1

Radio Campus Paris et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne repartent pour une nouvelle session d’atelier.

De septembre à Décembre, 10 étudiants ont participé au tour des facs de Radio Campus Paris et vous proposent une « Pause Café » !

Au programme, initiatives étudiantes, politique et monde associatif.

Dans la première partie de l’émission, nous recevons Chloé Zimmerman, Présidente de l’ association des étudiants internationaux de Paris 1 Panthéon-Sorbonne , Ismaël Diallo, Vice-Président de ESMA , l’association des Etudiants de la Sorbonne pour les Mondes Africains et nouvelle venue dans le monde associatif de Paris 1. Notre troisième invité sera Mortaza Behboudi, responsable du Pôle Human Rights, les Droits de l’Homme de l’association SONU (Sorbonne pour l’Organisation des Nations Unis).

Nos invités nous font partager leurs visions de l’engagement associatif et leurs actions pour impliquer les étudiants dans la vie de l’université.

En seconde partie, une association qui œuvre pour une société où la réussite ne dépend pas des origines sociales, économiques et culturelles, mais pour une société où la réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen, il s’agit de Fratelli . Emanuelle Callewaert et Donatienne Hautint viennent nous raconter leur histoire.

Des invités, des chroniques et des reportages.. Armand est parti en maraude avec l’association caritative étudiante Une Couverture Pour l’Hiver. Lucie est allée à la rencontre de jeunes étudiants engagés en politique, et oui ils sont précoces, quand à Manon elle nous fait voyager dans le temps, retour au 20ème siècle pour un flash-back sur la division de la Sorbonne en 13 universités.

Présentation : Anthony Lebbos / Co-Interview : Chiara De Martino – Tristan Gil –Jérémy Baron – Sanchez Previl / Reportage : Armand Lacroix / Chroniques : Lucie Jego – Manon Selli / Réalisation : Armand Lacroix