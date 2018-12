Paul Wacrenier, en quête de joie et de trouble 17.12.18

Puisque le jeune pianiste, compositeur, chef d’orchestre (etc., etc.) sort le second album de son quintet Healing Unit et qu’il propose avec l’Archetypal Syndicate une nouvelle aventure musicale, Jazz and Co ne pouvait éviter de réinviter Paul Wacrenier pour évoquer ses oeuvres et ses projets. Au programme : la philosophie du healing et les influences free, jazz, traditionnelles, transe, au coeur de ses projets, une tentative de définition de cette émotion appelée musique entre colère et joie, des blues en hommage à l’Art Ensemble of Chicago, du swing, et des parcours musicaux commençant à l’écoute d’Archie Shepp et Dollar Brand. Une heure pleine et entière, qui donne envie de donner rendez-vous au leader du Healing Orchestra et du Healing Unit d’ici deux ou trois ans pour un troisième tour!

En deuxième heure, nos chroniqueurs et chroniqueuses nous font voyager, tout d’abord entre musiques Gnawas et Bambaras vues de Suède : Olivier a ramené un incroyable de Christer Bothen mélangeant gumbri et doussou n’goni. Agathe enchaîne avec le nouveau Dave Liebman, étonnant croisement entre folk, impro libre et modern jazz. Des croisements qui continuent de surprendre avec le nouvel album de Joce Mienniel présenté par Philippe : cette B.O. d’un film de voyage imaginaire a su convaincre notre chroniqueur, tout comme le dernier Daniel Carter qui a su émergé de la prolifique production discographique du saxophoniste new yorkais.