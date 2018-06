Parquet Courts en double

Salut les kids, la semaine dernière, George et Andy vous ont fait une émission aux petits oignons. Au menu : Andy a partagé sa passion de Parquet Courts, un groupe de Brooklyn et George a rétabli l’honneur du groupe ABBA, Le Plagiste était en RTT et des cargos chinois disent l’avoir aperçu en train de ramer aux larges des îles Kerguelen. On a aussi parlé Tortues Ninja, rock anglais et Festival de l’île de Wight, pochettes de disque, … Du bon, rien que du bon.

On te donne rendez-vous quelque part en juin.

La playlist :

Tortues Ninja – Naosol & the Waxx Blend

Before the water gets to high – Parquet Courts

Sitting in the palmtree – ABBA

Total football – Parquet Courts

Fuckin’ in the bushes – Oasis

Same old scene – Roxy Music

Bring on the night – The Police

The killing moon – Echo & Bunnymen