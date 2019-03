Paris-Alexandrie : l’émission #24 // 08.03.19

Nous partons à la découverte des archives en Algérie. Pour l’occasion, nous recevons Nabil Djedouani. Après des études en cinéma, Nabil Djedouani a travaillé plusieurs années dans ce domaine, notamment en tant que réalisateur et comédien. En parallèle, il a développé Les archives Numériques du Cinéma Algérien et Raï and Folk. Aujourd’hui, il est en résidence au Palais de l’immigration pour un tout nouveau projet intitulé Rock Against Police.

CHRONIQUES

Chronique LETTRES par Eva Tapiero

La Bibliothèque enchantée, roman de Mohammad RABIE (Egypte) paru aux édictions Actes Sud.

Chronique HISTOIRE DE VOIR, par Juliette Bouveresse

Najia Mehadji – Souira

Chronique EFFRONTEE par Lou Mamalet

Hebah Fisher- américano-égyptienne, fondatrice du podcast culturel sur le moyen-Orient Kerning Culture qui souhaite montrer les récits de la région autrement

Chronique Ca s’passe ici par Sarah Biau Découverte du lieu Issue 98 à Alger

PLAYLIST

Production, Ecriture & Animation : Sarah Melloul

Chroniques : Eva Tapiero, Lou Mamalet, Sarah Biau, Juliette Bouveresse

Réalisation technique : Ugolin Crepin-Leblond, Pauline Lecerf, Sarah Melloul