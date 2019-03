Paris-Alexandrie : l’émission #23 // 08.02.19

Paloma Colombe, artiste protéiforme franco-algérienne, à la fois d-j et documentariste est l’invitée de l’émission Paris-Alexandrie de février 2019. En ce début d’année, elle a réalisé un court-métrage dédié au compositeur algérien Ahmed Malek, intitulé Planet Malek et produit par Habibi Funk.

D’Ahmed Malek, les Algériens ont oublié le nom, mais pas les mélodies entêtantes. Celui qu’on surnomme le « Ennio Morricone d’Alger » a composé la musique de plus de 200 films dont les plus grands succès du cinéma de la nouvelle vague algérienne, des années 1970-1980. Paloma Colombe, DJ, digger et documentariste, part sur ses traces à Alger à la rencontre de sa fille, ses amis et collaborateurs. La ville offre son décor nocturne aux airs d’Ahmed Malek. Globe-trotter, précurseur le la musique électronique et du home studio, il a créé un son unique qui transcende genres et pays.

CHRONIQUES

Chronique LETTRES par Eva Tapiero

Eva partage sa lecture du roman épistolaire et noir Courrier de nuit de la libanaise Hoda Barakat.

Chronique L’EFFRONTEE par Lou Mamalet

Lou a interviewé Maha el Saati. Née et élevée à Damman en Arabie Saoudite, elle s’est ensuite envolée vers le Canada pour effectuer son PDH en Arts interactifs et technologie. Elle est a l’origine de trois court-métrages qui, dans une démarche féministe, aborde des thèmes importants comme l’injustice entre les genres, les diktats imposés par la société ou encore la manière dont notre éducation façonne notre rapport au monde.

Chronique Ca s’passe ici par Sarah Biau Sarah part à la découverte de l’espace culturel multidisciplinaire Louzin, ouvert il y a un an à Rabat.

PLAYLIST

Ahmed Malek – Bossa

Habibi Funk: Ahmed Malek – « Omar Gatlato » Live

Nass el ghiwan – Fine radi biya khouya

LOVE AND REVENGE -EMTA

Dhafer Youssef – Shanti (Live at Schlossfestspielen Ludwigsburg)

Production, Ecriture & Animation : Sarah Melloul

Chroniques : Eva Tapiero, Lou Mamalet, Sarah Biau

Réalisation technique : Adel Ittel, Sarah Melloul