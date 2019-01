Paris-Alexandrie : l’émission #21 // 11.01.19

« Avec Lemma, je veux mettre en scène cette femme algérienne digne, libre, sereine », c’est ce qu’a déclaré récemment Souad Asla dans une interview, des mots qui décrivent assez bien le projet Lemma. Plusieurs musiciennes et chanteuses âgées de 23 à 74 ans, et originaires de la région de la Saoura au sud de l’Algérie montent sur scène pour interpréter un répertoire traditionnel à la fois spirituel et profane qui va de la hadra aux rythmes gnawas. Ce spectacle est à l’image du nom du projet Lemma, qui signifie « la réunion » ou « les retrouvailles » ! Rencontre avec notre invitée de mois : Souad Asla !

