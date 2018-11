Paris-Alexandrie : l’émission #19 // 16.11.18

Dans cette première émission de l’année, nous recevons Nawel Ben Kraïem. Nawel est compositrice, musicienne franco-tunisienne. Après avoir tracé sa route musicale en solo avec l’EP Navigue en 2016, et en collaboration sur différents projets tels que Indignados de Tony Gatlif en 2012, ou plus récemment le projet Méditerranéennes, Nawel dévoile cet automne « Par mon nom », un EP 7 titres réalisé entre deux rives, et à découvrir au plus vite !

CHRONIQUES

Chronique LETTRES par Eva Tapiero

L’arabe du futur, Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992) numéro 4. Riad Sattouf

Chronique HISTOIRE DE VOIR par Juliette Bouveresse

Le photographe Ahmet Sel, Illusions orientales

Chronique ENGAGEES par Lou Mamalet

Rencontre avec

Chronique Ca s’passe par là par Sarah Biau

Rencontre avec Maria Daïf, ancienne directrice de l’Uzine à Casablanca

PLAYLIST

Nawel Ben Kraïem, Dérangés

Nawel Ben Kraïem, Mer promise

Djazia Sattour, Neghmat Erriah

Production, Ecriture & Animation : Sarah Melloul

Chroniques : Eva Tapiero, Juliette Bouveresse, Lou Mamalet, Sarah Biau

Réalisation technique : Adel Ittel, Sarah Melloul