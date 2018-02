Paris-Alexandrie : l’émission #15 // 13.02.18

En ces temps polaires et ces neiges hivernales, Paris- Alexandrie reçoit Ghassan El Hakim. Comédien et metteur en scène, Ghassan vit et travaille à Casablanca. Après un passage par l’Institut supérieur d’Art Dramatique et d’ animation culturelle à Rabat puis plusieurs mois passés au Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris, Ghassan se produit dans plusieurs pièces de théâtre en tant que comédien sur la scène ou derrière la caméra. L’artiste complet développe également ses propres créations avec un monde tout à fait personnel où vous pourrez croiser tout autant George Brassens, Zohra El Fassia ou encore Shakespeare !

Avec l’association Jouk Attamthil Al Bidaoui, Ghassan El Hakim présente le Kabareh Cheikhates.

» La femme cheikha a été longtemps stigmatisée par la société. C’est une des raisons pour lesquelles le Kabareh Cheikhats veut rendre hommage à toutes les grandes cheikhat d’antan qui ont contribué à la sauvegarde du patrimoine oral de la chanson marocaine, telles que Cheikha Kharboucha (…) ou Zahra Elfassia (…). Le Kabareh Cheikhats essaye de continuer ce qu’a commencé feu Bouchaib Bidaoui, ce comédien et chanteur casablancais,

né en 1928, qui apprit le chant de l’Aïta. Il se déguise en « Casablancaise » lors de ces prestations. Les comédiensdu Kabareh se transforment et se déguisent aussi à leur tour en « Cheikhats » avec classe, finesse et glamour. La troupe ne se contente pas d’interpréter les textes ou de les jouer, mais s’inspire également du patrimoine marocain matériel – costumes, maquillages, instruments de musique –, et immatériel : textes oraux, chansons, rythmes. » (Présentation extraite du site du JAA)

Halal Fanzine par Meriem Mesfioui / Durgamaya

» Ce premier numéro de Halal Fanzine interroge un certains nombres de questions actuelles de société. Elles sont traitées non pas frontalement, mais par l’art, l’écriture, le dessin. Les pages ont été réalisés par un collectif d’artistes, engagés donc, du Maroc, Algérie, Tunisie, Palestine, Irak, Egypte, Indonésie et Liban… «

L’Amour des hommes , de Mehdi Ben Attia avec Avec Hafsia Herzi, Raouf Ben Amor, Haythem Achour, sorti le 28 février 2018. Tunis, aujourd’hui. Amel est une jeune photographe. Quand elle perd son mari, sa vie bascule. Encouragée par son beau-père, elle reprend goût à la vie en photographiant des garçons de la rue. Sans craindre d’être scandaleuse, elle fait le choix de regarder les hommes comme les hommes regardent les femmes.

Corps étrangers, de Raja Amari, avec Hiam Abbass, Sara Hanachi, Salim Kechiouche, Marc Brunet, Majd Mastoura. Samia, échoue comme beaucoup de clandestins sur les rivages de l'Europe. Hantée par l'image d'un frère radicalisé qu'elle avait dénoncé, elle trouve d'abord refuge chez Imed une connaissance de son village, puis chez Leila pour qui elle travaille. Entre les trois personnages, le désir et la peur exacerbent les tensions

