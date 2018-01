Paris-Alexandrie : l’émission #14 // 16.01.18

VOLUBILIS réalisé par Faouzi Bensaïdi

Abdelkader est vigile et Malika est employée de maison. Ils viennent de se marier et sont fous amoureux. Malgré des problèmes d’argent, ils rêvent d’emménager ensemble et de vivre leur amour. Un jour, Abdelkader va vivre un épisode d’une grande violence et d’une grande humiliation qui va chambouler leur destin.