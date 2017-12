Paris-Alexandrie : l’émission #13 // 19.12.17

Paris-Alexandrie reçoit pour la première fois Sabry Mosbah. Musicien né à Tunis, Sabry Mosbah a sorti son album intitulé Mes Racines chez Accords Croisés le 24 novembre 2017. Dans une démarche résolument rock mêlée à certaines références au patrimoine musical tunisien, il signe 10 titres conçus entre Paris, Tunis et Bruxelles.

A retrouver en concert le 5 février lors du Festival AU FIL DES VOIX à l’Alhambra.

Chronique Grand Ecran

Ciné-club du 10 décembre 2017 au Lieu-Dit organisé Festival Ciné-Palestine et dédié aux courts métrages palestiniens

THE PARROT, Darin J. Salam, Amjad Al-Raseed (2016, 18 min)

LIVING OF THE PIGEON, Baha’ Abu Shanab (2015, 16 min)

FIVE BOYS AND A WHEEL, Said Zagha (2016, 19 min)

AYNY- MY SECOND EYE, Ahmad Saleh (2016, 11 min)

Chronique Lettres

Place, une pièce de Tamara Al Saadi présentée le 17 et le 19 novembre au Carreau du Temple (Paris)

ACTUALITE :

Sortie de l’EP 5 titre de Dhamma le 1er décembre 2017, intitulé Nakre

Soirées-concerts : deux dates à ne pas rater !

le 21 décembre 2017 au Chinois (Montreuil), Djmawi Africa

au Chinois (Montreuil), Djmawi Africa le 19 janvier 2018 au Badaboum (Paris), Shkoon, Sama’, Guido Minisky

Playlists :

EQUIPE

Production & Animation : Sarah Melloul

Chroniques : Eva Tapiero, Oumayma Ajarrai

Réalisation technique : Sarah Melloul, Ugolin Crepin-Leblond, Etienne Bertin, Adel Ittel