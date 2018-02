Paris 1 Panthéon-Sorbonne : portes ouvertes !

Paris 1 Panthéon-Sorbonne ouvre ses portes aux lycéens

les samedis 10 février et 10 mars 2018

Ayant à cœur l’orientation des futurs bacheliers et la présentation de son offre de formation, Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise, comme chaque année, ses journées portes ouvertes.

Samedi 10 février, de 13 h à 17 h 30, l’université lance ses journées portes ouvertes avec un premier rendez-vous consacré aux licences de droit, d’administration économique et sociale (AES) et de science politique. La deuxième session se déroulera le 10 mars prochain et regroupera les licences d’économie, de gestion, de mathématiques et informatique appliquées aux

sciences humaines et sociales (MIASHS), d’histoire, d’histoire de l’art et archéologie, de géographie, de philosophie, de sciences sociales, d’arts plastiques et de cinéma.

Ces événements, animés par les enseignants, les étudiants et les personnels de l’université sont primordiaux pour les lycéens car ils leur offrent un aperçu de la vie universitaire et étudiante. Les journées portes ouvertes de Paris 1 Panthéon-Sorbonne proposent un programme complet qui donnera aux lycéens les clefs pour faire leur(s) choix d’orientation(s).

Les élèves de terminale auront l’occasion de poser leurs questions et d’en apprendre davantage sur le contenu pédagogique du cursus qu’ils souhaitent intégrer. Ils pourront également suivre des conférences, s’informer sur les stands de présentation des formations, échanger avec les services de l’université comme la direction des Relations internationales, le service Orientation et Insertion professionnelle ou encore la Médecine préventive. Le service des Sports et le département des Langues présenteront aussi les enseignements qu’ils dispensent. Dans un registre pratique, des visites guidées de la bibliothèque et du centre Pierre Mendès-France seront organisées. En amont de ce rendez-vous et pendant toute leur phase d’orientation, l’université Paris 1

Panthéon-Sorbonne invite les élèves de terminale à consulter la page de son site internet qu’elle leur consacre. La rubrique « Lycéens, votre avenir » propose une présentation des licences, offre des informations sur les taux de réussite selon les formations ainsi qu’un test d’auto-évaluation.

Plus d’informations sur http://www.pantheonsorbonne.fr/evenement/journee-portes-ouvertes-organisee-par-le-scuio