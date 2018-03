Pardonnez-nous le Dimanche minuit #50 – Quarante&un

Cette semaine nous avons le plaisir de recevoir Quarante&un pour un mix qui commence tout en douceur avant de s’envoler vers des hauteurs stratosphériques.

Tracklist :

Sugai Ken – Rumon (Vinyl Version) [LFI 001]

aίών – Chemins Secondaires [QR003]

Paul Mitchell – Exped. Six [TABR016]

Protokoll A – Vändpunkt [NE44]

Island People – Breathing Spell [R-M 174]

Grand River- All Playing in Jannah [Spazio011]

AES DANA feat. Miktek – Small Things Matter [inre078]

Trevor Deep Jr. – Cosmos Dub Feat. Sven Weissemann & King Shorty [HPTY 008]

Vakula – Aperception [Bandura005]

Alex Cortex – This Is All You Need [POM25]

Matrix – Equator Music [CR-23]

Алексей Никитин – Тают Огни [ГОСТ007]

C.K – Hydrid Textures [NH3.Rolig]

Lav & Purl – Beyond Suffering [ASIPV007]

Trux – Werk [OFFICE 07]