Paraît qu’elle est ronde #01 : Le tragique destin des Afghan.e.s dans les médias // 24.09.21

Pour son tout premier numéro, « Paraît qu’elle est ronde » est en direct de l’édition parisienne de la Nuit européenne des chercheur.e.s, organisée à l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes de l’ESPCI Paris-PSL

Chaque mois, avec nos invités, nous explorons un pays, un espace géographique à partir de ses représentations dans les médias et dans les arts. Pour cet épisode inaugural « hors-les-murs », direction l’Afghanistan.

Hervé Nicolle est notre invité en tant que co-fondateur et co-directeur du centre de recherche Samuel Hall, et doctorant en philosophie à l’Université Paris X. Quelques semaines après la prise du pouvoir par les Talibans, nous revenons sur le traitement médiatique de cette actualité douloureuse. En dernière partie d’émission, Léa Hurel nous emmène en Amérique latine et Antoine Guiziou nous propose une chronique… insolite !

Présentation : Perrine Val / Co-animation : Mathis Joubert / Réalisation : Jonathan Carrasse / Chroniques : Léa Hurel, Antoine Guiziou