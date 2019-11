PARADOXES TEMPORELS – AVEC GERALD DUCHAUSSOY // 13.11.2019

Ce soir, comme dans le film de Costa-Garvas, il n y a que des adultes dans la pièce (ADULTS IN THE ROOM) pour parler cinéma et célébrer LA BELLE EPOQUE à laquelle nous vivons. Époque à laquelle visiblement tout le monde veut échapper à tout prix. Nicolas Bedos le premier en remontant aux années 70. Temporalité qu’il fétichise et qu’explore aussi Netflix mais sous un autre angle, celui de la blaxploitation, avec le biopic DOLEMITE IS MY NAME. Époque complexe que ce 21ème siècle où Roman Polanski fait un film de plus, J’ACCUSE, en remontant plus loin encore dans le temps, jusqu’à l’affaire Dreyfus, qui par bien des aspects a mis fin au 19ème siècle et ouvert le 20ème. Quant à Jessica Hausner, elle explore un futur pas si lointain avec son mystérieux LITTLE JOE. Retour à notre époque, le 21ème, où on joue avec le temps pour faire des films à rebours, comme celui d’animation J’AI PERDU MON CORPS, présenté à la semaine de la critique à Cannes cette année. Et puisqu’on parle de Cannes et que le passé réactualisé est le thème de ce soir, nous reviendrons sur les plus grands classiques du 7e art avec notre invité, Gérald Duchaussoy, directeur de CANNES CLASSICS.

Ne demandez pas le programme, il est juste au-dessus ! Fermez simplement les yeux pour nous écouter, la séance va commencer…

Réalisation : Eliott

Présentation : Elisabeth

Chroniqueurs : Romane, Laurent, Léa, Félix, Youri

Web : JCVD