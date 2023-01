Panoramique – EP#7 : Saturn Awards, la science-fiction et ses B.O. primées

(première diffusion : Dimanche 18 décembre 2022)

💫✨ Pour le dernier rendez-vous de l’année, j’ai longuement hésité sur le sujet tentaculaire des musiques de films de Noël (pourquoi le jazz ? Pourquoi Mariah Carey ? Et à qui profite le crime de la monomanie ?) mais j’ai finalement choisi de faire un dernier voyage du côté des réalités alternatives de la science-fiction :

Au menu, un focus d’une heure sur la mystérieuse et prestigieuse cérémonie des Saturn Awards, fondée aux Etats-Unis en 1972 par une bande de fans de Dracula et de planètes embrumées. L’occasion d’adresser un clin d’oeil à l’un de ses plus illustres ambassadeurs, Angelo Badalamenti, et surtout de passer en revue une sélection des compositeurs et de la compositrice (oui, au singulier, ça pique un peu) qui ont laissé leur empreinte dans cette commu mi-niche mi-raisin.