Panoramique – EP#6 : Fantastique empire des B.O. d’animes

(Rediffusion du Dimanche 4 décembre 2022)

こんにちは !

Dans cet épisode, une petite virée dans le temps et l’espace pour comprendre le destin maboule des B.O. d’animes japonais, des grands succès de Joe Hisaishi – fidèle compositeur de Miyazaki – aux madeleines de Proust popularisées il y a plus de 30 ans par le Club Dorothée. En bonus, un mini entretien surprise avec Toma Changeur du côté des Balades Sonores car 1) ça faisait trop longtemps et 2) sa boutique est LE temple reconnu des vinyles japonais toutes catégories confondues, comprenant même l’un des plus gros rayons d’Europe dans le secteur des animes.