Où sont les femmes ? Isabelle Collet et Laurence Devillers 2 5 19

Mesdames et mesdames bonsoir. ce soir NumerX s’intéresse à vous, à votre présence, à votre place dans le numérique et à toutes les conséquences que cela peut avoir. Sont ce les femmes qui n’aiment pas le numérique OU le numérique qui ne les aime pas ? A moins que les deux ne soient vrai. Quoi qu’il en soit quelles sont les conséquences de cette situation ?

Messieurs bonsoir, vous pouvez bien sûr aussi écouter et même je vous conseille d’écouter car la place faite aux femmes vous concerne aussi et d’abord. Est ce que comme dans les blagues des mauvais humoristes vous avez tendance à prendre toute la place dans le numérique comme dans le lit conjugal, votre conception de l’égalité étant plus proche du trois quart pour moi et du un quart pour toi mon amour, tu sais bien que tu n’as pas besoin de beaucoup de place pour dormir ?

Nos invitées :

Isabelle Collet maîtresse d’enseignement et de recherche sur les questions de genre de d’éducation à l’Université de Genève, chercheuse associée à l’institut des études de genre vice présidente de l’Insa Lyon et auteure de L’informatique a-t-elle un sexe L’harmattan

Laurence Devillers chercheuse au laboratoire de recherche en informatique pluridisciplinaire du CNRS, professeure en informatique et en intelligence artificielle, auteure de Des robots et des hommes Mythes fantasmes et réalités aux éditions Plon

On a lu un extrait d’Un monde nouveau d’Anne Akrich aux Editions Julliard

