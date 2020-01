1AM : Liz, Jeff et les Massive Attack // (26-09-19)

Et si Liz Fraser vous racontait sa version des faits ?

Teardrop, morceau phare, anthem des amoureux de Trip Hop et des Massive Attack a été enregistré en 1997 et publié en 1998 dans l’album Mezzanine.

Au mystère du rythme très organique du sample de Les McCann et du clavecin intemporel s’ajoute la voix féérique d’Elizabeth Fraser, chanteuse des Cocteau Twins.

C’est elle aussi qui composera les paroles.

C’est ce que vous propose 1AM au travers d’une fiction sonore, utilisant des faits réels pour recréer une histoire douce-amère, remplie de regrets et de moments de contemplation. Aussi modestement que possible.

C’est la Wonderful autant que Awesome Betty Yamanjian qui interprète le rôle de Liz Fraser.

Je, nous, espérons que sa voix vous transportera le temps de quelques minutes, au travers des souvenirs d’une des voix les plus formidables (et très méconnue) de la Pop. Rendez-vous donc jeudi et ensuite sur la page podcast pour ré-écouter à loisir ce premier épisode !

Je vous aime.