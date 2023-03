On se lève et on se casse : Quand Internet rejoue les inégalités de genre // 14.02.2023

Dans notre dernière émission, on vous avait parlé de Twitch et de cyberharcèlement dont sont victimes énormément de streameuses.

Mais ce sont plus largement les créatrices de contenus sur Internet, quels qu’ils soient, qui sont touchées par le sexisme et la misogynie de l’Internet, des algorithmes, et des usagers, mais pas seulement.

Alors cette fois-ci, on élargit un peu le sujet. Nous allons vous parler du phénomène d’effacement des femmes d’Internet, et de comment le numérique aggrave les inégalités entre femmes et hommes, mais aussi entre personnes racisées et personnes blanches, ou encore entre personnes transgenres et personnes cisgenres.

Pour aborder ce sujet complexe mais passionnant, nous avons été rejoint par Mathilde Saliou, journaliste et autrice d’un ouvrage passionnant intitulé Technoféminismes : comment le numérique aggrave les inégalités, aux éditions Grasset. On a aussi accueilli Amélie Lenoir, co-présidente des Internettes, un collectif qui existe depuis 2016 et qui a pour mission de valoriser, accompagner et d’encourager les créatrices de contenus vidéos sur Internet, et notamment sur YouTube, pour améliorer leur présence et leur visibilité !

Les chroniqueuses d’On se lève et on se casse

Dans cette émission, on retrouve notre chroniqueuse musicale Flo qui nous parle de la musicienne dont elle aimerait qu’elle soit sa meilleure amie, surtout en cette période de Saint-Valentin, surtout après une rupture difficile… Nous avons nommé MC Carol de Niteroi, ou Carol Bandida ! Artiste brésilienne incontournable de la scène baile funk, une musique des banlieues de Rio de Janeiro et de Sao Paulo.

En fin d’émission, vous pouvez écouter la deuxième interview Baroudeuse de Nolwenn Autret. Cette fois-ci, Nolwenn a rencontré une baroudeuse qui une fois à l’étranger avec son sac à dos, a failli se retrouver prise au piège … par une secte ! Heureusement, elle s’en est très bien tirée. Elle vous raconte l’histoire.

Vous avez aimé les musiques ? C’était Le temps passe d’Emma Peters et Shekere de la chanteuse nigériane d’afropop Yemi Alade, en featuring avec Angélique Kidjo.

Une émission présentée par Pauline Linard-Cazanave et Mahaut De Butler, réalisée par Margot Page.