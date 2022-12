ON SE LEVE ET ON SE CASSE : Les anti-héroïnes du petit écran, figures féministes sous-estimées // 25.10.2022

C’est le grand moment de la rentrée pour la nouvelle émission féministe de Radio Campus Paris, intitulée On se lève et on se casse !

Pauline, Mahaut et une toute nouvelle équipe de reporteuses et de chroniqueuses vous emmènent avec elles, pour vous montrer que le féminisme se cache partout, même là où ne le voit pas à première vue.

Et pour notre première émission, on a voulu vous présenter nos personnages préférés, celles qui nous inspirent et qui sont surtout infiniment intéressantes : les anti-héroïnes de séries.

Qu’est-ce qui les rend captivantes ? Et pourquoi s’identifie-t-on mieux à elles qu’aux héroïnes classiques ? Pourquoi sont-elles des figures féministes plus intéressantes ? Ces femmes du petit écran cassent les codes classiques de la féminité, et permettent de sortir les carcans des représentations des femmes.

Pour mieux les comprendre, et pour inaugurer notre émission, nous avons discuté des anti-héroïnes avec Marie Telling et Anaïs Bordages, journalistes spécialisées dans les séries, qui ont analysé avec rigueur ces figures dans un ouvrage intitulé Petit éloge des anti-héroïnes de séries, en librairie depuis le 6 octobre 2022, aux éditions Les Pérégrines.

Les chroniqueuses d’On se lève et on se casse

Découvrez aussi deux de nos géniales chroniqueuses. Pauline P. nous parlera dans l’émission de santé des femmes. Et dans sa première chronique, elle aborde la notion de pénibilité du travail, et se demande pourquoi on oublie trop souvent qu’elle est tout autant un enjeu dans les métiers du care, trop souvent occupés par des femmes.

Découvrez aussi Flo, notre chroniqueuse musique, qui profite de sa première apparition avec nous pour se présenter, et nous parler de son genre musical de cœur : le punk hardcore. Elle nous explique comment un de ses groupes préférés, Bulimia, lui a fait comprendre que le ce genre est loin d’être seulement destiné aux hommes, et que les femmes ont leur place dans ce milieu.

Vous avez aimé les musiques ? C’était Dans mes rêves, de la chanteuse Pomme, qu’on adore dans l’émission !

On se lève et on se casse s’écoute à tout moment sur Spotify, Deezer, ApplePodcasts et sur vos applications préférées !

Une émission présentée par Pauline Linard-Cazanave et Mahaut De Butler, réalisée par Margot Page.