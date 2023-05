On se lève et on se casse : le transféminisme, à l’avant-garde des luttes féministes // 11.04.202

Dans ce nouveau numéro, On se lève et on se casse s’intéresse aux émancipations trans et féministes. Pour une lutte inclusive pour l’égalité et les droits des personnes trans, il faut passer par une remise en cause des normes de genre. Il faut aussi questionner la norme binaire, qui fait système dans notre société. Le transféminisme, c’est l’outil qui permet de penser ces questionnements radicaux. Alors en quoi le transféminisme est à l’avant-garde des combats féministes actuels ? Et pourquoi le féminisme est-il la première cible du backlash antiféministe ?

Pour en parler, nous avons accueilli dans le studio Daisy Letourneur, militante transféministe, membre du collectif Toutes Des Femmes. Elle est aussi l’autrice d’un essai On ne naît pas mec, Petit traité féministe sur les masculinités, paru en 2022 aux éditions La Découverte. Nous avons également pu en discuter avec Tal Madesta, journaliste et militant transféministe. Son témoignage La fin des monstres est sorti le 7 avril aux éditions La Déferlante. Tal Madesta a aussi publié l’essai Désirer à tout prix chez Binge Audio Editions.

Les chroniqueuses d’On se lève et on se casse

Dans sa chronique musicale, Flo vient nous parler d’une bande de filles vénères, héritières des Riot Grrrls : les Petrol Girls, un groupe de post-hardcore féministe né à Londres en 2012.

Et puis notre chroniqueuse Pauline se demande si l’on a besoin de davantage de professionnels de la santé mentale, et nous explique pourquoi la santé psychologique est une question politique et féministe.

Vous avez aimé les musiques ? C’était Nterini de Fatoumata Diawara et UR MUM du groupe Wet Leg.

Une émission présentée par Pauline Linard-Cazanave et Mahaut De Butler, réalisée par Suzanne Saint-Cast.