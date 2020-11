On recrute ! Chargé.e des programmes

FICHE DE POSTE – CHARGÉ.E DES PROGRAMMES

Présentation de la structure

Radio Campus Paris est la radio des jeunes franciliens. C’est une association loi 1901 qui compte plus de 300 bénévoles. Elle produit et diffuse plus de 100 émissions aux thématiques variées et organise régulièrement des événements (concerts, ateliers, émissions hors-les-murs…) en partenariat avec des institutions franciliennes aussi diverses que FGO Barbara, Le Point Ephémère, La Colline, le Musée national de l’histoire de l’immigration…

Elle a une mission de création de contenu et de diffusion radiophonique, mais aussi de médiation, d’éducation populaire et de participation à la vie festive et culturelle de la région Ile-de France.

Présentation du poste

Sous l’autorité du bureau et du conseil d’administration de Radio Campus Paris, le/la chargé.e des programmes aura pour missions :

Direction éditoriale et conduction d’antenne

– Garantir la ligne éditoriale de la radio (écouter certains sujets, superviser certains choix d’invité.e.s…)

– Supervision du/de la volontaire en service civique chargé.e de l’émission La Matinale de 19 h

– Organisation d’émissions spéciales (à l’initiative de bénévoles ou dans le cadre de partenariats)

– Construction des règles de la grille en lien avec le/la responsable technique

– Coordination d’habillages spéciaux et des spots et autopromotions

– Suivi et réorganisation de la grille d’antenne en lien avec les bénévoles

– Recrutement de nouvelles émissions (campagne de recrutement, entretiens, etc.) et création de la grille des programmes de chaque saison

– Médiation au sein des émissions, en lien avec les producteur.trice.s concerné.e.s

– Conseil et accompagnement des bénévoles dans la création et le contenu de leurs émissions.

– Élaboration de retours personnalisés en collaboration avec le pôle « Retours »

– Réponse aux demandes des bénévoles en lien avec leurs émissions et les événements organisés par la radio

2. Pôle Musique

– Coordination des comités de programmation musicale (playlists spéciales, partenariats, Fraîche Liste)

– Coordination et édition des émissions du pôle Musique (La Carte blanche…)

– Accompagnement des reporters du pôle

3. Communication et événementiel

– Supervision de l’équipe de communication (apprenti.e et volontaire en service civique)

– Validation de la stratégie de communication

– Organisation des événements inter-bénévoles (soirées, journées de formation, …)

– Programmation d’événements à destination du public (logistique, production, programmation…)

– Supervision de la brochure annuelle

4. Gestion des droits d’auteur :

– attestations SCAM pour les auteur.e.s et SACEM pour les musiques d’habillage.

Profil

Nous recherchons une personne ayant une ou des expérience(s) et se sentant à l’aise avec le travail avec des bénévoles. La connaissance de la vie événementielle et culturelle francilienne est recommandée.

Les autres atouts principaux demandés pour le poste :

– curiosité

– patience

– travail en équipe

– autonomie

– prise d’initiatives

Expérience associative vivement souhaitée, une expérience journalistique et/ou éditoriale ainsi qu’une expérience en radio seraient un plus.

Prise de poste 15 décembre 2020

Salaire : 1900 euros bruts + tickets restaurants + prise en charge 50% de la carte navigo.

Merci d’envoyer votre candidature formalisée par courriel (CV + Lettre de Motivation en pièce jointe) à l’adresse suivante : bureau@radiocampusparis.org