On recrute ! Chargé d’administration et de développement

🌎 🌍 🌏

Nous sommes fiers de vous présenter cette nouvelle soirée Part en Live, la 5ème du nom, avec une fois de plus des artistes qui viennent clairement d’ailleurs 👽. Le temps d’un soir La Fessée Musicale devient La Fusée Musicale 🚀, avec comme objectif de vous faire découvrir les dernières pépites musicales ☄️qui agitent notre cosmos en ce moment. Nous commencerons avec Mehdi Palmtree et son solo guitare/voix/loop des plus remarquables, personnage à la voix unique et haut-perché(e). Ensuite nous dévirons vers la galaxie de l’Anglais Good Posture, où l’Eros est roi. Impossible ensuite de ne pas nous laisser entrainer dans le véritable trou noir musical fou de Météo Mirage avec leur musique qui force au voyage et à l’abandon de soi. Enfile ta combi et prépare-toi au décollage. 💫 👩‍🚀 👨‍🚀

🌎 🌍 🌏

>> Visuel gracieusement confectionné par Theb Priest

☰ LIVE MUSIC 📀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

☄ Météo Mirage ☄

(Jolie Psy Pop / FR)

Oscillant entre accents résolument rocks et envolées synthétiques, le groupe pose ses mots. Dans la langue de Molière et avec le souffle des grands soirs, il navigue entre récits rageurs et détours oniriques. Le tout forme un bloc aux contours irréguliers et aux facettes multiples. Un objet impossible labellisé Jolie Psy Pop. Depuis quelques mois, le groupe écume les salles parisiennes (Trois Baudets, Bus Palladium, Supersonic, International etc. ) invitant le public à embarquer dans un voyage tumultueux. Véritables expériences narratives, leurs concerts racontent une histoire aussi universelle qu’inspirée. Trouvant la cohérence dans les rebondissements, Météo Mirage pro-pose tour à tour des ballades planantes, des élans très rocks ou encore des rêveries électroniques.

Regarder : http://bit.ly/RegarderMM

💗 Good Posture 💗

(Indie Pop / UK)

Good Posture is the solo music project of Joel Randles, sweet, sensitive and very DIY. After the success of his self released track ITALY, Joel has been working on new music and has just self released his new single LEISURE. High pitched voice, soft rock chorus guitar blended with synth melodies, and pre-recorded drum beat to tap your right foot to.

Listen : http://bit.ly/EcouterGoodPosture

🌴 Mehdi Palmtree 🌴

(Psych Pop Soul Blues R&B Trap / FR)

Mehdi Palmtree est le projet de Mehdi Besnainou, jeune diplômé des Beaux Arts de Paris en 2018. A l’école, il explore autant la peinture, la vidéo que le son et crée TÉLÉ PALMTREE, une web tv show qui mêle ses différentes pratiques dans un univers aussi grinçant qu’enfantin. Le projet sortira cet hiver. La même année, après des séries de concerts solos lui permettant de tester ses compositions qu’il travaille depuis des années en parallèle à ses études, Il monte un groupe en s’accompagnant de Paul Thomas à la batterie (Moonsters), Maxime Sam Resài à la basse (La mouche/ Lulu Van Trapp) ainsi que de Thomas Schaefflin à la guitare (Villejuif Underground) avec qui il enregistre en studio en ce moment et prépare un premier concert pour Avril ainsi qu’une série de clip et un EP. Dans ses concerts en solo, Mehdi Palmtree chante et s’accompagne à la guitare et au loop station, créant en live ses compos à moitié improvisées.

Écouter : http://bit.ly/EcouterMehdi

☰ DJ SET 📀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Pour vous ambiancer avant, entre et après les concerts, nous avons décidé de reinviter notre ami Antonin Combǝllǝs du collectif Ici Bordel…un savant mélange de rock, de pop et de trouvailles groovy 👌

☰ PARTENAIRES 💪

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Lost Song

Novorama

Listen Up

More TBA …

☰ BILLETERIE 💸

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

7€ (hors frais de loc.) en préventes

10€ sur place (cash ou CB)

15€ pack spécial « Fesseur » : 1 place, 1 T-shirt et plein de petits gestes d’amour 💌

Shop 👕 : https://lafesseemusicale.bigcartel.com/

☰ INFOS PRATIQUES 💭

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

L’International

5 rue Moret 75011 Paris

Métro : Ménilmontant (2), Oberkampf (5 et 9), Parmentier (3)

Bus : Saint-Maur Jean Aicard (96 – N12 – N23)