On applique à la lettre – La transformation avec Olivier Aïm

Des publicités miracles qui vous promettent un changement incroyable au gouvernement qui veut éviter le mot de réforme, la notion de transformation est dans toutes les bouches. Nous avons donc voulu demander à Olivier Aïm, maître de conférence à l’école de la communication du Celsa, quelle était son analyse sur ce mot et sur ses différents emplois. Au programme donc, un extrait du discours d’Édouard Philippe après le séminaire de rentrée du gouvernement, en date du 28 Août, et une publicité de la marque Yoplait pour le yaourt « perle de lait ». On compare les deux emplois du mot « transformation » et on constate la différence entre le « second degré » du marketing et le sérieux d’un discours gouvernementale.