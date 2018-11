Offre de Stage : Communication & Presse

Présentation de la structure

Radio Campus Paris est la radio culturelle et citoyenne des jeunes et étudiants d’Ile-de France. C’est une association loi 1901 qui compte plus de 300 bénévoles. Elle diffuse plusieurs dizaines d’émissions aux thématiques variées et fait vivre des partenariats avec des institutions franciliennes aussi diverses que le Musée du Quai Branly, FGO Barbara, le Point Éphémère… Elle a une mission de création de contenu et de diffusion radiophonique, mais aussi de médiation, d’éducation populaire et de participation à la vie festive et culturelle de la région Île-de France. www.radiocampusparis.org

Présentation du poste

Le.la stagiaire chargé/e de la presse intègre une équipe de trois salariés et quatre services civiques qui accordent une grande place au travail collectif.

Le.la stagiaire travaillera en collaboration avec le chargé de développement et le chargé d’antenne, en collaboration avec le service civique chargé de la promotion. Il sera attendu du/de la stagiaire une grande capacité d’initiative, de créativité et d’autonomie. Iel travaille sous mandat du conseil d’administration, et de manière générale collabore avec l’équipe élue de l’association.

Missions

Presse

Veille dans le domaine des médias et soutien à la création de contenus originaux

Mise en place d’une base de contacts destinée à faire des envois ciblés aux médias lors de la promotion de nos podcasts

Relations presse

Recherche de partenaires

Communication

Animation des réseaux sociaux

Communication des émissions

Réalisation de spots promotionnels

Aide à la newsletter

Profil

Etudiant.e en communication

Très motivé.e, excellent relationnel, organisé.e, capacité d’autonomie et d’initiative, expérience associative et intérêt pour le média radiophonique.

Date limite de candidature : 16 décembre 2018

Entretiens entre le 17 et 23 décembre

Prise de poste : 7 janvier 2018

Durée de stage : 2 mois

Rémunération : Non Rémunéré

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : Christophe Da Cunha : antenne@radiocampusparis.org Thomas Guillot : presidence@radiocampusparis.org