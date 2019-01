NumerX Tous collabos avec les plateformes ? 15 11 18

« On avait dit une photo de plateformes numériques pas d’observation de la nature ! – Oui mais j’avais pas d’idée »

Les spécialistes parlent de plateformes ou de modèle biface. Bienvenue dans le monde de l’économie collaborative qui a connu une accélération remarquable avec le numérique et des sites comme Uber Airbnb ou encore Facebook et tant d’autres. Tous mettent en relation une offre et une demande. Leur puissance inquiète souvent, mais qui sait vraiment comment fonctionnent ces nouveaux intermédiaires devenus indispensables sans qu’on ne s’en rende vraiment compte ?

Christophe Benavent, professeur à l’Université Paris Nanterre les connaît bien. Il est venu tout nous ce qu’on voulait savoir (et même un peu plus) sur ces mystérieuses entreprises..

Et on a lu un extrait de Un dieu dans la machine d’Alexis Broca, paru aux éditions Phébus

Pendant l’émission on a écouté U2 I still havn’t found what I was looking for

et aussi la valse de la lune de Yoko Kanno (choisie par Christophe Benavent)