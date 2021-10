[NumerX] Le télétravail est-il l’avenir du travail ? //14 10 2021

C’est le retour de NumerX. pour ce retour quelques changements par rapport aux saisons précédentes mais on garde le même principe : pendant une heure on va parler de numérique et de son impact sur nos vies et sur la société.. le tout éclairé par les sciences sociales ou les sciences humaines.

Pour la reprise, on revient avec un sujet qui vous a peut être concerné, ou qui a concerné vos parents… le travail à distance à l’ère digitale.

Dans quelle mesure le travail depuis son domicile change t il la nature du travail ? que perd on quand on ne va plus au bureau ? que gagne t on ?

Alors que la situation sanitaire nous rend un peu plus optimiste qu’il y a quelques mois quelle trace va laisser ce qui s’est passé pendant 18 mois ? Ou comme disait avant, le monde d’après sera-t-il vraiment différent du monde d’avant, ou par comme un élastique trop tendu, allons nous revenir à l’univers d’avant le Covid ?

Nos invités étaient :

Jean Pralong, professeur à L’EM normandie

Ariane Olliver Malaterre, enseignante chercheuse à l’université du Québec

Vous avez pu écouter le reportage chez Alan (il commence à la 29e minute) et la chronique de Beatrix.

Pendant l’émission on a écouté deux extraits de la playlist de Radio Campus Paris.