[NumerX] le numérique redistribue les cartes ou la géographique à l’ère d’Internet//02 04 21

C’est d’une banalité : le numérique a tout changé, même la géographie, la cartographie. Finies les cartes routières indispensables à tous les voyageurs ou les plans de Paris qu’on glissait dans sa poche pour retrouver son chemin. Aujourd’hui, le smartphone et ses applis sont là pour guider et accompagner.

Mais ne s’agit-il que d’une numérisation de l’existant ou d’un changement plus profond ? Se faire guide via une appli c’est tourner à gauche ou à droite quand lire une carte c’était déjà voyager.

Dessiner la carte est-ce forcément maîtriser le territoire représenté ? Et dans ce cas, les nouveaux maîtres du monde sont-ils plus à chercher du côté de la Californie que de l’IGN ?

Et que penser des contre-cultures, des cartographies alternatives qui fleurissent sur le net ?

Parler de cartes, de territoires, c’est aborder un sujet qui va de la politique au militaire, en passant par l’intime (le rêve devant une carte) ou la fiction (les cartes imaginaires).

