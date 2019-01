NumerX « Internet et les médias : je t’aime moi non plus » 10 01 19

« – t’as l’heure ?

– Non je lis le journal ! «

Que vont devenir les médias à l’ère numérique ? Plus que jamais l’évolution semble profondément ambiguë : d’un côté tout le monde peut devenir un producteur et un émetteur d’informations ; de l’autre, les plateformes massifient la diffusion. Sans parler des fake news et autres bulles informationnelles.

Pour mieux comprendre l’évolution en cours et imaginer les futurs possibles nous avons reçu : la sociologue Monique Dagnaud, directeur de recherche à l’EHESS et Henri Isaac, professeur à l’Université Paris Dauphine. Avec, au téléphone, Nicolas Mazzucchi, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique.

L’extrait lu pendant l’émission est de Flore Vasseur Ce qu’il reste de nos rêves Editions des équateurs

Pauses musicales

Morrissey Jackie is only happy when she is up on the stage

et Sarah Blasko, All I want (elle a un beau cheval, on confirme)