Numer’X : Internet a-t-il oublié ses valeurs ? // 12.10.2018

« La nostalgie n’est plus ce qu’elle était » et « Internet, c’était mieux avant ? » Le Web des pionniers a-t-il perdu son âme sous les coups conjugués des Etats et des puissants Gafa ? Adieu l’esprit alter et le rêve d’une contre-culture, bienvenue au web payant.

Alors que la neutralité du Net est remise en cause aux Etats-Unis, NumerX pose la question du devenir d’Internet avec deux invités :

Rachel Vanier, auteure d’Ecosystème, roman paru aux éditions Intervalles, qui narre l’histoire d’un duo tenté par l’aventure start-up jusqu’au cœur de la Silicon Valley

Fabrice Epelboin, entrepreneur, blogueur et enseignant

Vous trouverez aussi un extrait lu d’Exil de Frédéric Jacaud paru à la série noire (Gallimard)

et une chronique sur le thème : quand Siri devient un psy