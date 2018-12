Au commencement était le Texte. Sur le web aussi ?

Invitées :

Jeanne Bordeau créatrice de l’institut de la qualité de l’expression

Kathy Legendre artiste plurimédia et habitante de longue date de Second Life.

On a écouté The Cure A Forest (et dans le studio certain.e.s ont dansé)

Et aussi Julien Granel Tant que le soleil brille



Et on a lu un extrait de L’invention des corps, un roman de Pierre Ducrozet chez Actes Sud