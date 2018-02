La Nuit Est Une Fête #13 – Week-End Affair // 15.02.18

La Nuit Est Une Fête est de retour ! Est-ce que cette longue période d’absence a été l’occasion pour les chroniqueurs de parfaire leurs vannes pour installer une ambiance un peu moins lourde ? Est-ce que ces quelques mois sans émission sont juste la cause d’une immense flemme et d’une consommation d’alcool parfois inquiétante ? Autant de réponses que vous n’aurez pas en écoutant ce podcast.

Ce qu’on peut vous promettre en revanche, c’est le même plaisir qu’il y a 6 mois. De la bonne humeur, quelques blagues de mauvais goût, et surtout beaucoup de musique et une longue interview de qualité. Pour ce 13e numéro, ce sont Cyril et Louis du groupe Week-End Affair qui nous ont accompagné toute la soirée, à l’occasion de la release party de leur nouvel album Du rivage au Hasard Ludique !

Une émission présentée par Jordie, accompagnée de Victor, Haroun et Erwan, et réalisée par Eliott.