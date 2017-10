La Nuit Est Une Fête #12 – Flip Party – 16.09.17

« OMFG I can’t believe this is actually happening »

C’est en somme ce que je me serais dit si je parlais anglais. Mais ce n’est pas le cas. Du coup, en français ça donnerait plutôt ceci :

« OH BORDEL ON A INTERVIEWE STUPEFLIP A LEUR FLIP PARTY J’AI DU MAL A RESPIRER DE L’AIR »

Vous l’aurez compris, La Nuit Est Une Fête, pour sa douzième émission, était samedi 16 septembre en direct de la Flip Party avec Stupeflip et plein d’autres groupes. Le tout retransmis sur l’ensemble des stations du réseau Radio Campus France. Oui, ça déchire, on est d’accord.

PLUS D’INFOS mises à jour régulièrement avant la fête : http://www.radiocampus.fr/2017/09/12/en-direct-avec-stupeflip-pour-une-soiree-unique/11419