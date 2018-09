Nuit européenne des chercheurs 2018 : 1001 Histoires

C’est un événement commun à tous les Radio Campus français, ce vendredi 28 septembre, instituts, chercheurs et radios s’engagent pour la Nuit européenne des chercheur(se)s et convient tous les publics à rencontrer, échanger, débattre et découvrir le monde de la recherche.

Radio Campus Paris 93.3 vous donne rendez-vous pour 1h30 de direct entre 18h30 et 20h, afin de se raconter 1001 histoires autour du thème de la recherche et de la coopération scientifique. Et si raconter sa recherche c’était avant tout raconter une belle histoire ? Y a t-il des points communs entre la structure des contes et le quotidien des chercheurs ? Quel est l’impact des fake news et des bad buzz autour de la recherche ? En plus d’explorer la narration comme procédé de valorisation, le thème fait également écho à l’Année européenne de la culture Patrimoine.

Au programme, 1h de table ronde en compagnie d’une archéologue de l’INRAP, d’un mathématicien spécialiste de la modélisation de la musique et d’un chercheur en conservation d’oeuvre du Louvre. Nous clôturerons l’émission en proposant au public une expérience inédite de téléphone arabe, en partant des projets de recherche de nos invités !

Faire comprendre l’intérêt de la recherche à travers des récits, et la personnification de ces recherches, voilà l’enjeu de cette 14ème édition de la Nuit Européenne des Chercheurs, appuyée par le travail des Radio Campus. Radio Campus France a coordonné « Avis de Recherche » une production mêlant documentaire, fiction et témoignages de citoyens consultés sur le terrain.

Retrouvez tous les jours à midi un épisode de notre mini-série mêlant histoires des grands scientifiques qui répondent à vos idées sur l’Europe.