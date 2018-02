La playlist de l’émission :

Route du rock hiver à St Malo

Vox Low – The Hunt

Baxter Dury – Miami

Astropolis hiver à Brest

Kerri Chandler – Mama feat. Jerome Sydenham

Hunee – Rare Happiness

Transfer à Lyon

BRNS – Encounter

Dollkraut – wrong

Generiq festival

Tshegue – survivor

Matias A guayo & the Desdemonas – Walk on by

Les Femmes s’en mêlent

chloé – the dawn

Lomboy – Loverboy

Voilaaa – Spies are watching me

Romare – Je t’aime