Novorama – spéciale compilation 2018

La playlist de l’émission :

AAMAR – 100080

Agape – Léon

Ambeyance – Roller Party

Amor Blitz – Ta Jalousie Est Un Drone

Chine Laroche – Let Me Out

Clément Froissart – Dreamers

Damé – Slow Down

Deux Boules Vanilles – Les Patins De La Fête

Diederdas – Caucaia

DIS/MAZE – Plastic Snakes

Floyd Shakim – Gamma

Ghost of Christmas – Connect The Dots

Jim Casanova – GTI

JOKO – U Got

Kodäma – Asked The Moon

Mezzanine – Above The Sun

Mokado – Hatsu

Monolithe Noir – Current Flashes

Submarine FM – Preggah!

Supernaive – Naïve