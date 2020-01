La playlist de l’émission :

El Guincho – bombay

Neon Indian – Polish Girl

Casiokids – det haster

Tame Impala – Feels like we only go backwards

JagwarMa – The throw

Son lux – Lost it in trying

Caribou – can’t do without you

Jamie xx – Sleep Sound

Maestro – Thriller Killer »

Unknown Mortal Orchestra – Multi-Love

Weval – I Don’t Need It

DIIV – Under The Sun

Grizzly Bear – Mourning Sound

Makeness – loud patterns