La playlist de l’émission :

Toro y Moi – Freelance

Snapped ankles – Letter From Hampi Mountain

Weval – the weight

Benny Sings – Not Enough

Prins Tomas – feel the love

The comet is Coming – Summon the fire

The Chemical Brothers – Got To Keep On

Lowly – Baglaens

Kedr Livanskiy – Your Need

World Brain – Network

Rich Aucoin – the dream

Altin Gün – Süpürgesi Yoncadan

JItwam – Diamonds