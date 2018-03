La playlist de l’émission :

Creep Show – Modern parenting

Creep Show – Pink Squirrel

George FitzGerald – Nobody But You

George FitzGerald – Burns

Whyte Horses – Fear is Such a…

Whyte Horses – Empty Words

Peter Kernel – There’s nothing like you

Peter Kernel – men of the women

Slove – ce soir je m’en vais feat. Maud Geffray

Slove – open the sky feat. John and the volta