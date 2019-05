0606

La playlist de l’émission :

Altin Gün – Vay Dünya

Altin Gün – Süpürgesi Yoncadan

Reptaliens – Give Me Your Love

Reptaliens – Shuggie II

Foxygen – Mona

Foxygen – Face the Facts

Pouvoir Magique – unity is the power

Pouvoir Magique – unity (Roscius Remix)

Scratch Massive – dancer in the dark

Crocodiles – wait until tomorrow