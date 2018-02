La playlist de l’émission :

Montero – Caught up in my own world

Montero – Vibrations

B. Fleischmann – Here Comes The Train

B. Fleischmann – You’re The Spring

Ought – Disaffectation

Ought – These 3 things

Palm – (Didn’t What you want) Happen

Palm – Composite

Mokado – hemal

Mokado – hatsu