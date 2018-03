La playlist de l’émission :

Garden City Movement – Slightly All The Time

Garden City Movement – Foreign Affair

Essaie Pas – Futur parlé

Essaie Pas – Complet brouillé

Vundabar – A Man Loses a Hat

Vundabar – Tar Tongue

Yo La Tengo – For You Too

Yo La Tengo – Shades of Blue

Einleit – all nite

Einleit – pull my heart