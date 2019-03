La playlist de l’émission :

Ibibio Sound Machine – Wanna Come Down

Ibibio Sound Machine – Tell Me (Doko Mien)

The Comet Is Coming – Summon The Fire

The Comet Is Coming – Super Zodiac

Jayda G – Stanley’s Get Down (No Parking on the DF)

Jayda G – Leave Room 2 Breathe (feat. Alexa Breathe)

Ghoster – fete 2

DeSaintex – je vois, je crois