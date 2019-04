La playlist de l’émission :

Anderson .Paak – Come Home (feat. André 3000)

Anderson .Paak – Make It Better (feat. Smokey Robinson)

Stealing Sheep – Girl

Stealing Sheep – Jokin Me

Drugdealer – Lonely

Drugdealer – Fools

Chichirama – (just a) drop in the sea

DC Salas – Sleepless Harmonies

DC Salas – Daily Allowance