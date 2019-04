La playlist de l’émission :

King Gizzard & the Lizard Wizard – Boogieman Sam

King Gizzard & the Lizard Wizard – The Bird Song

World Brain – Network

World Brain – Made u cry

Aries – El camino

Aries – Juramento Mantarraya

Coral Pink – Once In A While

Dumbo Gets Mad – Makes You Fly

Tatum Rush – Slowdown