La playlist de l’émission :

The Go! Team – Semicircle Song

The Go! Team – She’s Got Guns

Canari – Rangi Hotel

Canari – Désamorceur

Serpent Power – Golden Dawn

Serpent Power – Howling

Superpitcher – Punky Reggae Party

Superpitcher – Little Raver

Azur – pointe à pitre

Azur – Tampico