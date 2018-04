La playlist de l’émission :

Dungen / Woods – Jag Ville Va Kvar

Dungen / Woods -Turn Around

Elk City – Ride The Slide

Elk City – My Manual

Bonny Doon – A lotta things

Bonny Doon – Long Wave

Cavern of Anti-Matter – Outerzone jazs

Cavern of Anti-Matter – Phase modulation shuffle

Ariel-Ariel – mon île

Ariel-Ariel – mwen menti