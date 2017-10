La Playlist de l’émission :

Destroyer – Sometimes in the world

Destroyer – Tinseltown swimming in blood

Wolf Parade – You’re dreaming

Wolf Parade – Valley Boy

King Krule – Vidual

King Krule – Czech One

Yumi Zouma – A Memory

Yumi Zouma – Us, Together

Zombie Zombie – livity

Zombie Zombie -hippocampe