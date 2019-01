La Playlist de l’émission :

Buke & Gase – Pink Boots

Buke & Gase – Flock

Maya Jane Coles – Don’t Leave

Maya Jane Coles – Waves & Whirlwinds

Tender – Bottled up

Tender – Slow Love

Gudrun Gut – Musik

Gudrun Gut – Baby I Can Drive My Car

La Fraicheur – renegade

La Fraicheur – Tirana

La Fraicheur – Morgan La Nuit

La Fraicheur – gone

La Fraicheur – The New Is Not Born Yet