La playlist de l’émission :

Sneaks – Hong Kong To Amsterdam

Sneaks – Suck It Like A Whistle

Royal Canoe – Peep This

Royal Canoe – RAYZ

Pavo Pavo – Check The Weather

Pavo Pavo – 100 Years

Dombrance – Raffarin

Dombrance – Donna

Celeste XXX – Ur Nothing

Iron Bear – Sunflowers

Ambein Sloth – So Long Ago